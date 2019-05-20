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ضربة جديدة لريال مدريد في الموسم الجديد

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:10 م
ضربة جديدة لريال مدريد في الموسم الجديد
ريال مدريد
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تأكد غياب داني كارفخال، لاعب ريال مدريد عن الجولة الأولى في الدوري الإسباني في الموسم المقبل بعدما حصل على بطاقة صفراء خامسة في لقاء الفريق الملكي مع ريال بيتيس أمس(2-0).

وقالت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، إن كارفخال حصل على بطاقة صفراء بعد تدخله مع جونيور، لاعب ريال بيتيس الذي سوف يكلفه الغياب عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الليجا بالموسم المقبل بسبب تراكم البطاقات.

وتابعت الشبكة أن الفارو أوديورزولا، ظهير أيمن الفريق الملكي سوف يعوض كارفخال في الجولة الأولى بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في الفترة الماضية.
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