أسعار الدواجن اليوم الأثنين 20-5-2019 فى الدقهلية

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استقرت أسعار الدواجن في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الأثنين، بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.



وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 3٥ جنيهًا، وسجل سعر البط 55 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 40 جنيها.



وبحسب التجار، بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31 جنيهًا، وبيض أبيض مائدة كبير 32 جنيهًا، بيض بلدي 35 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة.