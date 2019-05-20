طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء إلكترونيا بدمياط





تابعت الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، اختبار الصف الأول الثانوي ودخول الطلاب على منصة الاختبار لأدائه إلكترونيا من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.وصرح "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن 41 مدرسة دخلت منصة الاختبار وأدى طلابها الاختبار كاملا إلكترونيا في مادة الأحياء وورقيًا في 20 مدرسة.وأضاف "وكيل الوزارة" أن إجمالي عدد الطالب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة 10772 طالب وطالبة عام ومنازل وخدمات وخاص بعدد 61 مدرسة خلال الفترة الصباحية والتي بدأت ‏من الساعة التاسعة صباحًا،كما يؤدي طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة) الامتحان خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.