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مفاجأة مدوية في انتقال جريزمان إلى برشلونة

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:50 ص
مفاجأة مدوية في انتقال جريزمان إلى برشلونة
جريزمان
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة اتفاق نادي برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب اتلتيكو مدريد على الانتقال لصفوف البارسا في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة لم يتوصل للاتفاق مع جريزمان على الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة تفاجأ من إعلان جريزمان في الأيام الماضية رحيله عن اتلتيكو مدريد في الصيف.

ويستطيع برشلونة ضم جريزمان بداية من يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد.
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