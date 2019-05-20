ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:37 ص
الرئيس الأوكراني الجديد يحل البرلمان
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
أدى نجم التلفزيون الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليمين الدستورية وحل البرلمان الأوكراني على الفور.

في خطاب شرس بعد تنصيبه، قال "زيلينسكي" المجلس الأعلى الأوكراني - البرلمان -، إن هدفه الرئيسي للرئاسة هو إحلال السلام في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المدعومين من روسيا لمدة خمس سنوات.

وكان حل المجلس الأعلى الأوكراني، أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، لأن "زيلينسكي" وصفه بأنه مجموعة من الأشخاص المهتمين فقط بإثراء الذات.

وقبل أن يصدر هذا الإعلان، طلب "زيلينسكي" من البرلمان اعتماد مشروع قانون ضد التخصيب غير القانوني ودعم اقتراحه بفصل وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الأوكراني والمدعي العام.

وكلهم حلفاء للرئيس السابق بترو بوروشينكو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في انهيار ساحق أمام الممثل الكوميدي الذي لم يكن لديه خبرة سياسية سابقة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان