إصابة أكثر من 10 أشخاص في تصادم تريلا بميكروباص بالغردقة

أصيب منذ قليل أكثر من 10 أشخاص، بإصابات بالغة وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وأخرى تريلا بطريق القرى بمدينة الغردقة.





وتلقى شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق القرى بالغردقة؛ وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



