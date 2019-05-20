حبس فنان شهير 10 شهور بعد اتهامه بالتجارة في المخدرات

بعد مدة طويلة على اتهامه بالتجارة في المخدرات، أصدرت المحكمة التركية قرارًا حاسمًا في الدعوى ضد الممثل شاتاي أولسوي.





وبحسب مصادر صحفية تركية قررت المحكمة سجن النجم مدة 10 شهور مع وقف التّنفيذ ومراقبته لمدّة سنة، لتُغلق بعدها القضيّة.





وكان النجم الشهير قد اعترف في جلسة سابقة بتدخين الماريجوانا لعدة مرات فقط، لكنه أنكر اتّهامات بيع المخدرات أو التجارة بها التي طالته.





يُذكر أنّ شاتاي أولسوي يواصل تصوير مسلسله “المحافظ” في جزئه الثالث حيث تم عرض أول جزأين منه على نتيفلكس.