رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 أخر العام بجميع محافظات الجمهورية
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:20 ص
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زادت عمليات البحث هذه الفترة عن نتائج الشهادة الاعدادية، فقد بدأت مرحلة انتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى لأخز العام الدراسى2019، فقد انتهت الامتحانات منذ ايام قليلة وقد بدات عمليات التصحيح داخل مديريات التربية والتعليم ومازالت الكنترولات تعمل على الانتهاء من مراحل تصحيح أوراف الإجابات والمراجعة النهائية في إطار متابعته مستمرة لأعمال الكنترول فى جميع محافظات الجمهورية محافظة القاهرة، والمتوفية، والجيزة،ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة البحيرة، والغربية وباقي محافظات الجمهورية، حيث سيتم اعلان موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فى كل محافظة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها من المحافظ ورفع نتيجة الشهادة الاعدادية على البوابة الالكترونية لكل محافظة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
وقد جاءت امتحانات هذا العام مباشرة بدون اى شكاوى من الطلاب حيث كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وقد مرت فترة الامتحانات بسلام وقد تم الالتزام والتعامل مع حالات الغش والشغب بالقانون.
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