ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 أخر العام بجميع محافظات الجمهورية

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:20 ص
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 أخر العام بجميع محافظات الجمهورية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
زادت عمليات البحث هذه الفترة عن نتائج الشهادة الاعدادية، فقد بدأت مرحلة انتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى لأخز العام الدراسى2019، فقد انتهت الامتحانات منذ ايام قليلة وقد بدات عمليات التصحيح داخل مديريات التربية والتعليم ومازالت الكنترولات تعمل على الانتهاء من مراحل تصحيح أوراف الإجابات والمراجعة النهائية في إطار متابعته مستمرة لأعمال الكنترول فى جميع محافظات الجمهورية محافظة القاهرة، والمتوفية، والجيزة،ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة البحيرة، والغربية وباقي محافظات الجمهورية، حيث سيتم اعلان موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فى كل محافظة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها من المحافظ ورفع نتيجة الشهادة الاعدادية على البوابة الالكترونية لكل محافظة.


رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وقد جاءت امتحانات هذا العام مباشرة بدون اى شكاوى من الطلاب حيث كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وقد مرت فترة الامتحانات بسلام وقد تم الالتزام والتعامل مع حالات الغش والشغب بالقانون.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة اعدادي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان