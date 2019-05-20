هل ثواب سماع القرآن مثل قراءته.. علي جمعة يرد (فيديو)

سأل شخص، الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول ما إذا كان ثواب سماع القرآن مثل ثواب قراءته؟





وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الإثنين، قائلًا: "إن كل حاسة لها أجر، فالسماع له أجر، والقراءة بالعين لها أجر وهو نفس أجر السماع، والقراءة باللسان دون السماع أو النظر له أجر".





وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أنه لو قرأ من المصحف بعينه وبصوت عالٍ يسمعه أخذ ثلاثة ثوابات للحرف الواحد 10.



