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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة كتاف بصعدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:26 ص
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة كتاف بصعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 
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أعلن الجيش اليمني أن قواته حررت، فجر الاثنين، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية الانقلابية.

 

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير "جبال نهوقة" و"التبة البيضاء" و"تبة الطيران" بجبهة كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

 

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفرار ما تبقى منهم.

 

وكان الجيش اليمني حقق، بإسناد من طيران التحالف العربي، الأربعاء الماضي، اختراقاً ميدانياً استراتيجياً وهاماً، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات الجوف (شمال غرب) من جهة محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

 

وفي السياق نفسه، قال مصدر محلي في صعدة، إن ميليشيا الحوثي شيعت، الأربعاء الماضي، أكثر من 30 قتيلاً من عناصرها الذين سقطوا في عدد من جبهات القتال.

 

ودفع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء الماضي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة، وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة و"قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي.

 

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