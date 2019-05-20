إميليا كلارك: أم التنانين أخذت قلبي

"أم التنانين أخذت كل قلبي"، هكذا ودعت الفنانة العالمية إميليا كلارك، مسلسل "صراع العروش"، الذي يذاع آخر حلقاته اليوم، وينتظر ملايين الأشخاص حول العالم مشاهدتها.

ووجهت إميليا رسالة عاطفية إلى متابعيها على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستقرام”، شكرت فيها معجبيها السحريين، وأعربت عن سعادتها بشخصية أم التنانين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه للقول وداعا للمسلسل.

ونشرت إميليا عددا من لقطات الكواليس وعلقت عليها: "العثور على الكلمات لكتابة هذا المنشور، تركني غارقة في تقدير ما أريد أن أقول، لكن إلى أي مدى يمكن أن تعبر الكلمات الصغيرة عما يعنيه هذا العرض، وتلك الشخصية بالنسبة لي". وأضافت: "أم التنانين أخذت كل قلبي، لقد تعرضت لنيران التنين، وبكيت الكثير من الدموع على من تركوا عائلتنا مبكرا، تلك الشخصية شكلتني كامرأة وكممثلة وإنسانة".

وتمنت إميليا أن يكون والدها، الذي توفي من السرطان في يوليو 2016، موجودا ليرى إلى أي مدى وصلت، فكتبت: "أتمنى لو كان والدي حبيبي هنا الآن، لنرى إلى أي مدى وصلنا".

وأضافت: "لكن بالنسبة لكم أيها المعجبون السحريون الأعزاء، أنا مدينة لكم بجزيل الشكر، على نظرتكم الثابتة إلى ما صنعناه وما فعلته بشخصية كانت موجودة بالفعل في قلوب الكثيرين، بدونكم لم نكن هنا".وأنهت إميليا رسالتها لجمهورها بكلمة مؤثرة قالها جون سنو "كيت هارينغتون" حيث قالت “الآن انتهت ساعتنا".

وتفاعل الكثير من الأصدقاء والنجوم مع كلام إميليا، حيث أشادوا بالعرض، وأشادوا بموهبتها وأظهروا دعمهم لها.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل الدراما الملحمية “صراع العروش”، والتي أذيعت يوم الأحد الماضي، تركت المتابعين في حالة استياء شديد، تجاه الموسم الأخير، حتى أنهم طالبوا بإعادة تصوير الموسم الثامن من المسلسل، واستبدال المؤلفين الحاليين بآخرين أكثر ذكاء وحنكة.