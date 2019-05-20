تراجع الرقم القياسي للمنتج الصناعي في دويلة قطر، خلال مارس الماضي بنسبة 4.1% على أساس شهري، وذلك وفق بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر الأحد، وفقا لقطر يلكيس.

وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بقطر في مارس الماضي 100.6 نقطة، مقارنة بـ104.9 نقطة في فبراير السابق له.

وضغط على الإنتاج الصناعي في قطر، تراجع إنتاج مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 4.8%، وانخفض إنتاج الصناعة التحويلية 0.4 بالمائة، إلى جانب هبوط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 6.3 بالمائة.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 3 مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية 0.7 بالمائة، والماء بأهمية نسبية 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بقطر خلال مارس الماضي بنسبة 0.1 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 100.7 نقطة في الشهر المناظر من العام الماضي.

وجاء التراجع السنوي للمؤشر، لهبوط إمدادات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 16.4 بالمائة، وانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.4 بالمائة، فيما ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية 2.3 بالمائة.

يشار إلى أن المؤشر يعكس تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ما يشير إلى وجود حالة ركود شديدة في الاقتصاد القطري، والتي أثرت بدورها على القطاع الصناعي.

يذكر أن شركة المياه والكهرباء القطرية "كهرماء"، فقدت خلال الربع الأول من 2019، أكثر من 20% من أرباحها، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط تراجع حاد في عملياتها التشغيلية ومؤشراتها الواردة في تقريرها السنوي.

وجاء في إفصاح لشركة المياه والكهرباء القطرية للبورصة المحلية، أن صافي أرباحها تراجعت بنسبة 21.5% خلال الربع الأول 2019 إلى 309 ملايين ريال "84.93 مليون دولار أمريكي".

كما أن تراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر، يأتي في وقت تستعد فيه 17 شركة تركية متخصص في قطاعات التعدين، ومصنوعات الحديد والصلب، الدخول إلى السوق القطرية، بعدما حول تميم دويلته مرتعا للفرس والأتراك، وفضلهم على أبناء إمارته.

وتراجع اقتصاد الدوحة بحسب المؤشرات القطرية الرسمية، بعدما كشفت بيانات صدرت عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في مارس الماضي، أن أكثر من 11 قطاعًا مؤلفين للناتج المحلي للإجمالي سجلوا انكماشًا في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع الربع السابق له.