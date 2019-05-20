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ممثل الهلال الأحمر الإماراتي يزور عدد من المرضى في مشافي عدن

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:19 ص
ممثل الهلال الأحمر الإماراتي يزور عدد من المرضى في مشافي عدن
ممثل الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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 زار ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن "سلطان الشامسي" صباح أمس عدد من المرضى والجرحى الذين يرقدون في قسم العظام بمستشفى الجمهورية.

 

وخلال الزيارة اطلع الشامسي على أحوال المرضى وقدم لهم الهدايا العينية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

 

مشيراً إلى أن هذه الزيارة جاءت ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن خلال شهر رمضان المبارك ومنها عيادة المرضى ورفع معنوياتهم.

 

وكان ممثلوا الهلال الأحمر الإماراتي قاموا بزيارات مشابهة خلال الفترة الماضية لتوزيع المساعدات على المرضى في عدة مستشفيات بعدن.

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