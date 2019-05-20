ميسي يسجل أعلى فارق للهدافين في تاريخ الليجا

تعادل فريق برشلونة مع فريق إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين برشلونة خلال المباراة، وانهى صدارة ترتيب هدافي الليجا برصيد 36 هدف بعد إنتهاء البطولة.

ويعد 15 هدف هو فارق الأهداف بين هدافي الليجا هذا الموسم (ميسي 36)، والوصيف (كريم بن زيما وسواريز 21)، وهذا رقم قياسي جديد في البطولة حيث كان الرقم السابق 14 بين هوجو سانشيز 34، وغاري لينيكر 20 في موسم 1986/87.

ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، وبفارق 4 اهداف عن كيلين مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقترب من حسم لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم.