براءة ياسمين عبد العزيز وأمر بقتل محمد عز !
شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل "لآخر نفس" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث حيث حصلت "سلمي" ياسمين عبد العزيز على براءة وذلك بعد العثور علي قاتل اللواء جمال "احمد كمال"، وأيضا استطاع المقدم المزيف والذي يحمل اسم باسم "نور محمد" ان ينقذ ابنها ويستعيده لها.
ويعلم سليم "أحمد صلاح حسني" ان شقيقته هي السبب خلف محاولة قتله والتي تجسد شخصيتها "ثراء جبيل" وأيضا يأمر قائد تنظيم القاعدة بقتل ياسر "محمد عز" نظرا لانفصاله عن القاعدة وعدم ايمانه بعملهم وانهم إرهابيين.
ومسلسل "لآخر نفس" تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.
والمسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.
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