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جاتوزو: السقوط علمنا الكثير هذا الموسم

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:46 ص
جاتوزو: السقوط علمنا الكثير هذا الموسم
جاتوزو
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح​ ​جينارو جاتوزو​ المدير الفني عقب الفوز على فروسينوني ضمن منافسات الجولة الـ 37 من ​الدوري الإيطالي بأن المبلراة كانت صعبة​.

 

وقال جاتوزو في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا :"هذه المباراة كانت صعبة وكنا نعلم ذلك، الخصم كان سيلعب بالطريقة الصحيحة".

 

وأضاف :"شعرنا بالخوف ونشكر دوناروما لإخراجنا من المشاكل ونتطلع الآن إلى المباراة المقبلة، كان هناك الكثير من الثرثرة وفكرت في الخروج قبل بداية الموسم".

 

وتابع :"يمكنك النظر إلى عدد النقاط التي حصل عليها ميلان في آخر ست سنوات والنظر إلى ما نحن عليه الآن".

 

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً :"أعتقد أننا فعلنا ما يجب علينا فعله، ربما سقطنا في فترة ما، ربما كان السقوط في فترة إنهاء المهمة، الآن وصلنا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا وخرجنا من الدور الأول في الدوري الأوروبي ولكنني أستطيع مواصلة التعلم والقيام بما هو أفضل".

 

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