خالد الجندي: هذا هو الشخص "فاقد الطهورين"



ولفت "الجندي"، في برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على الراديو 9090، إلى أنه يجوز استخدام نفس التيمم في عدة نوافل، موضحا أن بعض العلماء شددوا على ضرورة أن يكون التراب له غبار، بينما قال أخرون أنه يمكن التيمم بأي من مكونات الأرض، مثل الجبس أو الرمل.



وأشار إلى أن الشخص الذي يتعذر عليه الوضوء، والتيمم، يُطلق عليه اسم "فاقد الطهورين"، مثل الشخص الذي يكون مختطفا ومقيد في مكانه، وله ثلاثة أراء فقهية، وهي إما يصلي على حاله ولا تجب عليه الإعادة عندما يتوافر الماء، والرأي الأخر أن هذا الشخص لا يصلي ولا يعيد عند وجود الماء، بينما قال رأي ثالث أن الشخص لا يصلي على هذا الحال ويعيد الصلاة عندما تتوفر المياه أو التراب، أو يفك من أزمته.

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن هناك عدة شروط للتيمم، وهي عدم وجود الماء، وتعذر استعماله، وأن يكون قد دخل وقت الصلاة، والموالاة والنية.