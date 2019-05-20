محمد فضل يكشف كواليس تنفيذ تميمة الأمم الإفريقية 2019 TUT

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تفاصيل تصميم وتنفيذ تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر مطلع الشهر المقبل.

وأضاف فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحدي صعب.. وعمل فيديو ترويجي وتمثال للتميمة شيء جديد على الجماهير المصرية»، متابعا: «تقديم التميمة في وجود الرئيس السيسي حدث تاريخي يبرز حجم البطولة».

وأكد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية أنه يسعى من خلال مسئوليته عن البطولة لإعداد كوادر جديدة للمستقبل، يشاركون في تنظيم الأحداث والمناسبات الرياضية، متابعا: «فتحنا ملف إعداد التميمة من شهرين مع شركة أروما، وعرضنا عليهم الفكرة في شكل ولد صغير يمثل مستقبل مصر.. وتم تصميم الفكرة بدون أي مقابل، وكذلك تمثال التميمة، والفيديو الخاص بالتميمة»، بينما تبنت شركة إنجليزية مسئولية التنفيذ.

وأشار فضل إلى أنه للمرة الثانية يتم الاستعانة باسم توت عنخ أمون للترويج، منذ كأس العالم للنائشين عام 1997، لكن بمفهوم مختلف، يتمثل في تمكين الشباب بـ «دولة مصر الجديدة»، وسيتم الإعلان عن قصتها أول أيام العيد، من خلال فيلم مدته دقيقة.