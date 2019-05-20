أهم أخبار برشلونة يوم الأحد.. مورينيو يحرج ميسي والصفقة الكبرى مهددة بالفشل

شهد نادي برشلونة يوم الأحد الموافق 19 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 19/5/2019:

برشلونة ينهي الليجا بالتعادل مع إيبار

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة برشلونة وإيبار في ختام الدوري الأسباني ضمن مباريات الأسبوع ال38 من الليجا.

وتقدم إيبار عن طريق مارك كوكورييا في الدقيقة 20، وسجل ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 31، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 32، وتعادل بابلو دي بلاسيس لإيبار في الدقيقة 45.

ووصل برشلونة بطل الدوري الأسباني للنقطة 87 في الصدارة، بينما إيبار في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.

ميسي يصدم مبابي ويقترب من حسم صراع الحذاء الذهبي

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني من اقتناص الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين أمام إيبار ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى 36 هدفًا، محلقًا في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية، كما وسع الفارق أمام مبابي إلى أربعة أهداف، في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

ورفع ميسي رصيده من النقاط في سباق الحذاء الذهبي إلى 72 نقطة، بينما يمتلك مبابي أقرب ملاحقيه 64 نقطة، بعدما سجل 32 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحتاج لتسجيل أربعة أهداف على الأقل في مواجهة فريقه الأخيرة أمام ستاد ريمس لمعادلة رقم ميسي، ومشاركته الحذاء الذهبي.

‏ميسي يعادل رقم تيلمو زارا في الدوري الإسباني

عادل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني رقم الإسباني تيلمو زارا لاعب فريق أتليتكو بلباو السابق في بطولة الدوري الإسباني.

وتوج ليونيل ميسي هدافاً لموسم اللاليجا للمرة السادسة، مساوياً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم تيلمو زارا في تاريخ الليجا.

يذكر أن ميسي قد أنهى بطولة الدوري الإسباني متصدر بجدول الهدافين برصيد 36 هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق 15 هدف.

مورينيو يحرج ميسي بتصريح من العيار الثقيل

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن مستقبله ، موضحًا في الوقت ذاته سبب عدم أحقية ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال مورينيو في تصريحاته التي نقلتها قناة RMCSPORT الفرنسية: هناك الكثير من الإستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي ، سيرتفع المستوى ، لماذا لا أذهب وأعمل في فرنسا يومًا ما؟.

وبسؤاله ، عن مانشستر يونايتد وسبب فوزهم على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال ، رد مورينيو : من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن مانشستر. لا يمكنني التحدث عنهم بنفس الفرح والحرية كما أتحدث عن الآخرين ، أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يكن مستعدًا لما حدث ، بالنسبة لي لم يستعدوا بجدية قدر الإمكان لمباراة في دوري أبطال أوروبا.

وعن وجهته المقبلة ، أقر مورينيو: لدي العديد من الصفات وأحدها إحترام الأندية الأخرى وإدارتها ، عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر ، قررت على الفور العودة إلى العمل بداية من الصيف.

وتابع: آمل أن أعود إلى العمل في يوليو في مشروع أحبه حقًا ، لن أخبركم اليوم ولكن ستعرفون كل شي۽ في الأيام القادمة.

وعن ليونيل ميسي ، قال مورينيو: لدي شكوك في أنه يستحق الكرة الذهبية هذا العام لأنه فشل في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يهدد برشلونة في صفقة جريزمان.. وديبالا الضحية

اقتحم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بعد إعلان رحيله عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع جريزمان على قائمة اللاعبين المطلوبين في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز الخط الهجومي.

واشار الموقع إلى ان برشلونة عقد اتفاق مع جريزمان منذ الصيف العام بعد التوصل للعديد من الاتفاقات ولكن لم يتم إضفاء طابع رسمي وذلك برغبة من اللاعب.

واكد الموقع على أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعد ارتباطهم بالتعاقد مع جريزمان لكنهم أعلنا عدم رغبتهم في ضم اللاعب وذلك بناء على تصريحات بيب جوارديولا مدرب السيتي وتوماس توخيل مدرب سان جيرمان.

واضاف الموقع، أن الخطر الوحيد على برشلونة في صفقة جريزمان هو نادي يوفنتوس والذي يأمل في التعاقد مع جريزمان ليكون بديلاً للأرجنتيني باولو ديبالا والذي اقترب من الرحيل عن السيدة العجوز.

ميسي يطالب برشلونة بضم هذا اللاعب

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة طلب من إدارة البارسا التعاقد مع لاعب من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ذكر موقع دون بالون الإسباني أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يريد من إدارة النادي الكاتالوني التعاقد مع أنخيل جوميز لاعب مانشستر يونايتد الشاب صاحب الـ18 عامًا ، وهو واحد من جواهر إنجلترا في الوقت الحالي ، ولم يتبق له سوى عام واحد فقط في عقده مع المان يونايتد.

ويتميز أنخيل جوميز كونه قائدًا للمنتخب الإنجليزي تحت 17 عامًا ، وساعد منتخب إنجلترا للفوز بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في عام 2017.

برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إدارة برشلونة لا تهتم بالتعاقد مع مهاجم فالنسيا المتألق رودريجو".

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينوي التوقيع مع اللاعب في الانتقالات الصيفية وهو الفريق الأقرب لخطف الصفقة خاصة أن برشلونة غير مهتم حاليا بضمه".