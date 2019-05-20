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عاجل.. عمر زهران يكشف أخر التطورات الصحية للنجمة سهير البابلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:23 ص
عاجل.. عمر زهران يكشف أخر التطورات الصحية للنجمة سهير البابلي
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كشف المخرج عمر زهران، تفاصيل الحالة الصحية لنجمة سهير البابلي، مشيرًا إلى أنها محجوزة بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات.

واشار في تصريحات صحفية أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، ولكن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء.

كان عمر زهران، نشر منذ قليل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور الجديدة للفنانة سهير البابلي، أثناء زيارته لها في إحدى المستشفيات التي تقيم فيها حاليًا.

وأرفق "زهران" الصور بتعليق: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوما سهير البابلي".

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