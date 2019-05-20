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البابا تواضروس عن حادث دير أبومقار: أخذ ضجة إعلامية كبيرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:59 ص
البابا تواضروس عن حادث دير أبومقار: أخذ ضجة إعلامية كبيرة
البابا تواضروس
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أجاب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أسئلة شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بأونا بالمانيا ومنها: ماذا عن حادث دير أبو مقار؟.


فقال البابا: هو حادث وقع وأخذ ضجة إعلامية كبيرة لأنه وقع بداخل دير، والجريمة قيد التحقيق. وهذا شيء مؤسف ، تابع مضيفا: لكن ما يهمنا هو أبدية المتهمين، ويوجد أب كاهن يذهب لمتابعتهما، فالمهم هو توبتهما.


اما عن شعور البابا عندما تم تجليسه علي كرسي مارمرقس فقد قال: شعور المسؤولية والعمل الكبير، لكن على قدر ما ربنا بيعطينا من وقت وجهد بنخدم، مسؤولية وتحتاج أمانة كاملة أمام الله لأنها معه ومنه وبنستلمها من الله.


جديرا بالذكر أن البابا تواضروس قد التقى بشعب كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمدينة أونا الألمانية ، و تضمن اللقاء فقرة ترانيم وتكريم لعدد من المسؤولين الحاضرين وكلمة لقداسة البابا وبعدها أجاب قداسته على أسئلة الحاضرين.

 

 

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