المترو يعلن توقف حركة القطارات بمحطة الشهداء مؤقتًا
الإثنين 20/مايو/2019 - 12:06 ص
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أعلنت الإذاعة الداخلية في محطة الشهداء، توقف حركة القطارات على خط شبرا - المنيب، مؤقتًا بسبب عطل ما.
وأكدت الإذاعة أنه سيتم إصلاح العطل في أقرب وقت ممكن، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي.
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