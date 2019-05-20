المترو يعلن توقف حركة القطارات بمحطة الشهداء مؤقتًا



وأكدت الإذاعة أنه سيتم إصلاح العطل في أقرب وقت ممكن، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي.

أعلنت الإذاعة الداخلية في محطة الشهداء، توقف حركة القطارات على خط شبرا - المنيب، مؤقتًا بسبب عطل ما.