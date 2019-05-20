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المترو يعلن توقف حركة القطارات بمحطة الشهداء مؤقتًا

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:06 ص
المترو يعلن توقف حركة القطارات بمحطة الشهداء مؤقتًا
قطارات المترو
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أعلنت الإذاعة الداخلية في محطة الشهداء، توقف حركة القطارات على خط شبرا - المنيب، مؤقتًا بسبب عطل ما.

وأكدت الإذاعة أنه سيتم إصلاح العطل في أقرب وقت ممكن، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي.
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