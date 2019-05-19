سنغالي يفوز بالمركز الأول في مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن
الأحد 19/مايو/2019 - 11:53 م
الفجر السعودي
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اختتمت مساء اليوم الأحد مسابقة إفريقيا الكبرى في نسختها العشرين للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية في الاستاد الرياضي بالعاصمة دار السلام، بمشاركة مجموعة من المتسابقين من ٢٠ دولة إفريقية من منطقة شرق إفريقيا.
جاء ذلك بحضور قرابة ١٠٠ ألف شخص، بالإضافة إلى رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية جون بومبي ماجوفولي والذي قام بتسليم الجوائز للمتسابقين في نهاية الحفل.
واحتفى رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية بالشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بشكل خاص، وقدم شكره للمملكة العربية السعودية على رعايتها ودعمها لهذه المسابقة، كما نوه على العلاقات المتينة بين المملكة وتنزانيا.
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