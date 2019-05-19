سنغالي يفوز بالمركز الأول في مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن

اختتمت مساء اليوم الأحد مسابقة إفريقيا الكبرى في نسختها العشرين للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية في الاستاد الرياضي بالعاصمة دار السلام، بمشاركة مجموعة من المتسابقين من ٢٠ دولة إفريقية من منطقة شرق إفريقيا.



