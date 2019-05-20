اعترافات قاتل زوج شقيقته في المقطم
الإثنين 20/مايو/2019 - 02:05 ص
سليم الهواري
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اعترف عامل رخام أمام رجال مباحث المقطم بقتل زوج شقيقته، بسبب خلافات زوجية بين المجنى عليه وشقيقة الجانى، وأنه قامت مشاجرة بين كلا الطرفين، انتهت بطعن الأول للثانى عدة طعنات قاتله اودت بحياته.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى أحمد س، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقى مصرعه متأثرا بإصابته.
وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه لتباشر التحقيقات.
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