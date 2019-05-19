مجلس الشورى السعودي يناقش تعديلات صندوق التنمية الصناعية



الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت عددًا من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي، والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.



قال الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، أن اللجنة ناقشت اليوم الأحد، مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بمرسوم ملكي، وكان الاجتماع بحضور الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي وعدد من مسؤولي الصندوق.وشارك في الاجتماع المهندس سلطان بن خالد آل سعود مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية، ومحمد بن عبدالله الجاسر مساعد المدير العام للقانونية والالتزام.