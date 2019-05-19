مجلس الشورى السعودي يناقش تعديلات صندوق التنمية الصناعية
الأحد 19/مايو/2019 - 10:26 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، أن اللجنة ناقشت اليوم الأحد، مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بمرسوم ملكي، وكان الاجتماع بحضور الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي وعدد من مسؤولي الصندوق.
وشارك في الاجتماع المهندس سلطان بن خالد آل سعود مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية، ومحمد بن عبدالله الجاسر مساعد المدير العام للقانونية والالتزام.
الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت عددًا من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي، والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وشارك في الاجتماع المهندس سلطان بن خالد آل سعود مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية، ومحمد بن عبدالله الجاسر مساعد المدير العام للقانونية والالتزام.
الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت عددًا من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي، والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
Advertisements
- "الشورى" يصوّت على مطالبة بنك التنمية برفع قيمة القروض وتحسين آلية التسديد
- الثلاثاء المقبل.. "الشورى" يصوّت على تعديلات على نظام الخدمة المدنية
- في جلسة الشورى.. أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي ما زالت مرتفعة
- الشورى يطالب بتشجيع النساء على الاستثمار الصناعي
- "الشورى" يوافق على تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة للمملكة
- "الشورى" يناقش مقترحاً لتعديل مواد في لائحة نظام الخدمة المدنية
- "الشورى" السعودي يصوّت على زواج القاصرات الأسبوع القادم
- هذا ما دار في "الشورى" حول "التقاعد".. وهذه التوصية رُفضت لأنها متحققة
- لجنة بالشورى تناقش تعديل بعض مواد نظام المُقيّمين المعتمدين