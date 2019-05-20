نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يتناول الإفطار مع بعض المواطنين ويستمع إلى آرائهم

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السيسي يتناول الإفطار مع بعض المواطنين ويستمع إلى آرائهم، والبيت الأبيض يعلن عن أول إجراء في إطار صفقة القرن.

السيسي يتناول الإفطار مع بعض المواطنين ويستمع إلى آرائهم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة.

حملات أمنية مكثفة بجميع قطاعات الجمهورية

قامت الأجهزة الأمنية، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بحملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقطاع الأمن العام وقطاع المباحث الجنائية لمواجهة جميع المخالفات التى تقوم مجهودات الوزارة بضبطها.

البيت الأبيض يعلن عن أول إجراء في إطار صفقة القرن

كشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم صفقة القرن.

سقوط صاروخ قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل لها، عن وقوع انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.

الإمارات تعلن إعادة ضمانات بنكية بـ1.3 مليار درهم لعملاء منطقة جبل علي الحرة

أعلنت حكومة دبي أنها ستعيد 1.3 مليار درهم إماراتي (ما يعادل نصف مليون دولار أميركي) قيمة الضمانات البنكية لعملاء منطقة جبل علي الحرة.