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المعارضة السورية: النظام فشل في السيطرة على "كباني"

الأحد 19/مايو/2019 - 08:56 م
المعارضة السورية: النظام فشل في السيطرة على كباني
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وكالات
 
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حافظ مسلحو المعارضة السورية على موقع مهم بسلسلة جبلية في محافظة اللاذقية، موطن الأقلية العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام بشار الأسد، وذلك بعدما اضطرت قوات النظام للانسحاب.

وقال المسلحون إن محاولة النظام كانت الأحدث ضمن عدة حملات مكلفة للسيطرة على بلدة كباني التابعة لمحافظة اللاذقية، بعدما شن هجوماً الشهر الماضي بدعم جوي روسي لاستعادة السيطرة على الطرق السريعة الرئيسية والممرات التجارية الخاضعة للمعارضة حول محافظة إدلب وشمال محافظة حماة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري، وهو فصيل للمعارضة يسيطر على بلدة كباني، أن النظام السوري يسعى للسيطرة على البلدة لنكنه فشل في ذلك حتى الآن.

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