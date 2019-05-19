أحمد حجازي يعتدي بالضرب على رامز في الشلال

اعتدى اللاعب أحمد حجازي، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب علمه بالمقلب بعدما خلع رامز قناع الغوريلا عن وجهه.

واعتذر رامز لـ حجازي كي يتركه، وعلق حجازي قائلًا: "كنت هموت".





ومن ناحيه أخرى رفض حجازي الافصاح عما إذا كان أهلاوي أم زملكاوي، مشيرًا إلى أنه من البداية اسمعلاوي لكونه ولد وبدأ لعب في الإسماعيلية.