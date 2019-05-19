أحمد حجازي يعتدي بالضرب على رامز في الشلال
الأحد 19/مايو/2019 - 07:39 م
مريم الشريف
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اعتدى اللاعب أحمد حجازي، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب علمه بالمقلب بعدما خلع رامز قناع الغوريلا عن وجهه.
واعتذر رامز لـ حجازي كي يتركه، وعلق حجازي قائلًا: "كنت هموت".
ومن ناحيه أخرى رفض حجازي الافصاح عما إذا كان أهلاوي أم زملكاوي، مشيرًا إلى أنه من البداية اسمعلاوي لكونه ولد وبدأ لعب في الإسماعيلية.
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