رامز جلال عن أحمد حجازي: "بعد اللي هيشوفه في البرنامج مش هيخرج من البيت"
الأحد 19/مايو/2019 - 07:28 م
الفجر الفني
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سخر الفنان رامز جلال، من اللاعب أحمد حجازي، مدافع المنتخب المصري لكرة القدم، الذي حل ضيفه اليوم في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال".
وقال رامز جلال ساخرًا من أحمد حجازي: "حجازي بعد اللي هيشوفه في البرنامج مش هيفكر يخرج من البيت".
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