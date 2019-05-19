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رامز جلال ساخرًا من أحمد حجازي: "الفيل بيرش ميه غسيل عليه عشان طويل"

الأحد 19/مايو/2019 - 07:23 م
رامز جلال ساخرًا من أحمد حجازي: الفيل بيرش ميه غسيل عليه عشان طويل
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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كعادته الفنان رامز جلال يسخر من كل ضيوف برنامجه، لكن الاختيار اليوم وقع على اللاعب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال "جلال"، ساخرًا من "حجازي"،:الفيل بيرش ميه غسيل على اللاعب أحمد حجازي علشان طويل والفيل متوصي بيه على الآخر".
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