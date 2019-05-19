رامز جلال ساخرًا من أحمد حجازي: "الفيل بيرش ميه غسيل عليه عشان طويل"
الأحد 19/مايو/2019 - 07:23 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
كعادته الفنان رامز جلال يسخر من كل ضيوف برنامجه، لكن الاختيار اليوم وقع على اللاعب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم.
وقال "جلال"، ساخرًا من "حجازي"،:الفيل بيرش ميه غسيل على اللاعب أحمد حجازي علشان طويل والفيل متوصي بيه على الآخر".
Advertisements
- رامز جلال يسخر من منى شداد في "رامز تحت الأرض"
- رامز جلال يسخر من دخول مي عمر مجال التمثيل
- سعد سمير يعتدي بالضرب على رامز جلال
- رامز جلال عن أحمد عيد: "دودة قز الضحك"
- رامز جلال يسخر من كثرة إنجاب هنادي الكندري وزيادة وزنها
- رامز جلال يسخر من نظارة عبدالله السعيد: "شبهه مدرس الحساب"
- عبدالله السعيد تمنى هذا اللاعب أن يمر بمقلب رامز جلال
- رامز عن فرجاني ساسي: "دقن أبو للهب"
- رامز يسخر من طريقة كلام آسر ياسين في "الشلال": "جايبين شويكار"