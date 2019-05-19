شيخ الأزهر: العدل موجود في كل الأديان السماوية
الأحد 19/مايو/2019 - 06:48 م
داليا الحسين
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن العدل موجود في كل الأديان السماوية؛ لأن أمهات الفضائل والأخلاق من الأمور المشتركة بين الأديان جميعًا.
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد أن كافة الرسائل السماوية جاءت تعبر عن دين الإسلام الواحد؛ فلا يمكن أن تختلف فيما بينها.
وأشار إلى أن قيمة المساوة اتفقت عليها كافة الأديان، ولكن اشترطت أن لا تمس قيمة العدل، مؤكًدا أن النظام الإنساني لابد أن يكون قائم على العدل وإلا سيؤدي إلى زواله عاجلًا أم أجلًا.
وتابع شيخ الأزهر الشريف: " المساوة في الإسلام مشروطة ألا تمس دائرة العدل".
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