محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوي (صور)

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوى بعدد من المدارس، فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإازالة العوائق التى قد تواجه آداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر.





حيث قام محافظ الفيوم بتفقد سير الامتحانات بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، واطمأن المحافظ على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية، حيث أدى الطلاب الامتحان ورقيًا خلال الفترة الصباحية وسيتم متابعة آداء الامتحان لباقى الطلاب ظهرًا بصورة إلكترونية.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن عدد المدارس التى يؤدى فيها طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى الأمتحانات 60 مدرسة على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية 12815 طالب وطالبة منهم 1476 طالب خدمات، و277 منازل، فى حين يبلغ عدد طلاب المدارس الخاصة 906 طالب وطالبة، وأوضح أن عدد الطلاب الذين تم تسليمهم تابلت تعليمى 13444 طالب وطالبة بمختلف مدارس المحافظة، لافتًا إلى أن الطلاب قد أدوا الأمتحان اليوم خلال الفترة الصباحية بصورة ورقية بسبب عطل فنى، وسينتظم جميع الطلاب فى آداء الامتحانات إليكترونيًا بمختلف المدارس بدءًا من الغد.





كما التقى المحافظ، عددًا من أولياء الأمور خارج اللجان وناقشهم فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنظام التعليمى الجديد، وطمأنهم بشأن آداء أبناءهم الأمتحانات بالصورة الإليكترونية أو الورقية.



