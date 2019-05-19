آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادي الشلالات على حرم طابية النحاسين الآثرية

صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بصدور وزارة الاثار قرار إزالة رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٩ والخاص بازالة التعديات الواقعة من نادي الشلالات علي حرم طابية النحاسين بحدائق الشلالات البحرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتة بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨.





وأوضح "متولي" في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن التعدي عبارة عن إقامة هيكل معدني مغطي بالطوب الأحمر وسقفة جمالوني الشكل مغطي بالأسبوستس ويتم استغلاله كقاعة للألعاب الرياضية.



