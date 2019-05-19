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آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادي الشلالات على حرم طابية النحاسين الآثرية

الأحد 19/مايو/2019 - 05:43 م
آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادي الشلالات على حرم طابية النحاسين الآثرية
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دينا حسن- محمد رجب
 
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صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بصدور وزارة الاثار قرار إزالة رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٩ والخاص بازالة التعديات الواقعة من نادي الشلالات علي حرم طابية النحاسين بحدائق الشلالات البحرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتة بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨.

وأوضح "متولي" في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن التعدي عبارة عن إقامة هيكل معدني مغطي بالطوب الأحمر وسقفة جمالوني الشكل مغطي بالأسبوستس ويتم استغلاله كقاعة للألعاب الرياضية.

ويذكر أن طابية النحاسين مسجلة في تعداد الآثار الإسلامية والقبطية رقم ٢٧٧لسنة٢٠١٠، ويرجع إنشائها في ١٨٤٠-١٨٤٨ في عهد الولي محمد علي باشا، وقد أطلق عليها قلعة مقابر اليهود، ثم النحاسين لاستخدامها في صناعة الأواني النحاسية في عهد والي مصر عباس حلمي الأول.
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