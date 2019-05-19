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"خليك متفائل" جديد القومي للمسرح قريبا

الأحد 19/مايو/2019 - 04:17 م
خليك متفائل جديد القومي للمسرح قريبا
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شيماء عطية
 
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تجرى حالياً على خشبة القومى بالعتبة بروفات العرض المسرحي الجديد "خليك متفائل" لكانديد فولتير من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفنى للمسرح ومن المنتظر افتتاحه بعد عيد الفطر المبارك

يقول إسلام امام مخرج العرض انه عن رواية لفولتيرتدور أحداثها فى  القرن الثامن عشر، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت ،تدور أحداث الرواية  حول شخص حارب كل المشاكل و الامراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفائل .

عرض "خليك متفائل" بطولة سامح حسين، سامى مغاورى، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق على، عن روايه للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام امام .
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