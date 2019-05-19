لابا كودجو يهدد أحلام الزمالك في معادلة إنجاز الأهلي (أرقام)

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة البركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"

ويمتلك نهضة البركان لاعبين أجانب على أعلى مستوى وعلى رأسهم التوجولي لابا كودجو هداف بطولة الكونفدرالية برصيد 7 أهداف، كما أنه يعتلي صدراة ترتيب الدوري المغربي برصيد 17 هدفا أحرزهم في 17 مباراة شارك فيهم مع الفريق في الموسم الحالي وهو معدل تهديفي عالي جدا.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي بهدف دون رد بمجموع المباراتين، وعلى الجانب الأخر تأهل الفريق المغربي للمباراة النهائية بعدما قلب الطاولة على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

ويتطلع فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، للاقتراب من حصد لقب بطولة الكونفيدرالية ومعادلة إنجاز الأهلي الفريق المصري الوحيد الحائز على اللقب في موسم 2014