علي جمعة: من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة (فيديو)
الأحد 19/مايو/2019 - 04:17 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة.
وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" والذي يبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن من يكثر من ذكر الله وجه ينير عندما تراه يذكرك بالله وتستلذ العيون عندما تنظر إليه، ويكون كما وصفهم الله:" سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ".
وتابع، أن هناك علامات من التوفيق والرضا واستجابة الدعاء والطمأنينة والسكينة والسلام والهدوء والسعادة يراها الإنسان، حتى قال بعضهم "نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف"، مشددًا على أن طريق التصوف مبني على ذكر، والذكر ينير القلب، ويجعلنا نذكر في الملا الأعلى.
Advertisements
- الذكر..الأمر به وفضله
- علي جمعة يوضح كيفية الخشوع في الصلاة
- وكيل الأوقاف بالأقصر: السلفيين يبيحون القتل.. وبعض الساحات التي تدعي التصوف بالمحافظة مرتزقة (حوار)
- بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الجفري يوجه رسالة للعالم
- علي جمعة: إنكار التصوف يمثل خطر داهم على الأمة (فيديو)
- علي جمعة: طريق أهل التصوف يقوم على الذكر والفكر (فيديو)
- علي جمعة: التصوف كان موجودًا في عهد رسول الله (فيديو)
- علي جمعة: من يحارب التصوف يقر على الكتاب والسنة بالبطلان
- علي جمعة يوضح: هل يمكن للتصوف أن يجمع المسلمين؟
- علي جمعة: أهل التصوف يأخذون الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة