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علي جمعة: من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة (فيديو)

الأحد 19/مايو/2019 - 04:17 م
علي جمعة: من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" والذي يبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن من يكثر من ذكر الله وجه ينير عندما تراه يذكرك بالله وتستلذ العيون عندما تنظر إليه، ويكون كما وصفهم الله:" سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ".

وتابع، أن هناك علامات من التوفيق والرضا واستجابة الدعاء والطمأنينة والسكينة والسلام والهدوء والسعادة يراها الإنسان، حتى قال بعضهم "نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف"، مشددًا على أن طريق التصوف مبني على ذكر، والذكر ينير القلب، ويجعلنا نذكر في الملا الأعلى.
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