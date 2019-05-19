علي جمعة: من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة.





وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" والذي يبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن من يكثر من ذكر الله وجه ينير عندما تراه يذكرك بالله وتستلذ العيون عندما تنظر إليه، ويكون كما وصفهم الله:" سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ".



