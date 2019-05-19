عاجل| مباراة الزمالك اليوم.. قنوات مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا (تعرف عليها)
ينتظر
عشاق كرة القدم المصرية وتحديدًا جماهير نادي الزمالك، مواجهة قوية ومرتقبة بين
الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي، في
ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
ويسعى
الزمالك، لتحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب، قبل مواجهة الإياب، حتى يتثنى له الحصول
على اللقب الأول له بالبطولة، والعودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام
لأكثر من 17 عامًا.
ويرصد
" الفجر الرياضي" موعد المباراة والقنوات الناقلة بالترددات من خلال
التقرير الآتي:-
1-
"موعد المباراة"
تُقام
المباراة مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور النهائي بالكونفدرالية، في تمام الساعة
الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية
بتوقيت أبوظبي على الملعب البلدي لبركان
بالمغرب
2-
"القنوات المفتوحة الناقلة" :-
قناة
RTI 1 على القمر ياه
سات 52 E
عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.
تردد
قناة TVT
على القمر ياه سات 52 E
عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.
تردد
قناة ORTM
على القمر يوتلسات 9 E
عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.
تردد
قناة RTB
على القمر يوتلسات 16 E
عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.
تردد
قناة ORTB
على القمر يوتلسات 16 E
عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي.
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