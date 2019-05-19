14 رمضان.. تعرف على أسعار الخضار اليوم الأحد 19 مايو 2019

استقرت أسعار الخضار في السوق المصري، و تراوحت سعر كيلو الطماطم وفقًا لأسعار سوق العبور ما بين 3 و 6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو.





وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، وسجلت الكوسة 2 حتى 4 جنية للكيلو، وتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 حتى 7 جنيه للكيلو.





ووصل سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 5 ، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 6 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الابيض من 2.5 إلى 5 جنيًها للكيلو.





وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي من 4.5 إلى 8 جنيهًا للكيلو، والفلفل الصوب سجل 11 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 4.5 إلى 8 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 33 جنيهًا للكيلو.





وتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 4 إلى 6 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 3 إلى 7جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية إلى 20 جنيه.