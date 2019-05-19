ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

14 رمضان.. تعرف على أسعار الخضار اليوم الأحد 19 مايو 2019

الأحد 19/مايو/2019 - 02:50 م
14 رمضان.. تعرف على أسعار الخضار اليوم الأحد 19 مايو 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقرت أسعار الخضار في السوق المصري، وتراوحت سعر كيلو الطماطم وفقًا لأسعار سوق العبور ما بين 3 و 6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو البصل ما بين  2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، وسجلت الكوسة 2 حتى  4 جنية للكيلو، وتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 حتى 7 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 5 ، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 6 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الابيض من  2.5 إلى 5 جنيًها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي من 4.5 إلى 8 جنيهًا للكيلو، والفلفل الصوب سجل 11 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 4.5 إلى 8 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 33 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 4 إلى 6 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 3 إلى 7جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية إلى 20 جنيه.
Advertisements
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار الدواجن الاسعار اسعار الخضراوات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا