ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2019 في البنوك

الأحد 19/مايو/2019 - 02:40 م
تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2019 في البنوك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يشهد سعر الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية، ونقدم سعر الدولار لليوم الأحد الموافق 19 مايو، وفقًا لأخر تحديثات البنوك.

اسم البنك                           سعر الدولار
بنك عودة              سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09 جنيه للبيع
كريدى أجريكول                 17.01 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.
البنك الأهلي المصري                 سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09  جنيه للبيع
بنك مصر                 سجل سعر الدولار في بنك مصر 16.99جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.
البنك المركزى المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 16.98 جنيه للشراء و ١٧٫11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية سجل        سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.99جنيه للشراء و17.09  جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   16.99جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار المصرف المتحد                    17.02جنيه للشراء و17.12جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة                     17.03جنيه للشراء و17.13جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 17.00 للشراء و 17.10جنيه للبيع
بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 16.99جنيه للشراء 17.09جنيه للبيع.
Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار اليوم سعر الدولار تراجع الدولار تحرير سعر الصرف الدولار اليوم البنك الأهلي المصرى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا