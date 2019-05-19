تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2019 في البنوك

يشهد سعر الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية، ونقدم سعر الدولار لليوم الأحد الموافق 19 مايو، وفقًا لأخر تحديثات البنوك.





اسم البنك سعر الدولار

بنك عودة سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09 جنيه للبيع

كريدى أجريكول 17.01 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.

البنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09 جنيه للبيع

بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر 16.99جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 16.98 جنيه للشراء و ١٧٫11 جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.99جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.99جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد 17.02جنيه للشراء و17.12جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 17.03جنيه للشراء و17.13جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى سجل الدولار نحو 16.99 للشراء و 17.09جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 17.00 للشراء و 17.10جنيه للبيع