عاجل.. منافذ بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019 وطريقة الحجز الإلكتروني

تعلن شركة تذكرتى عن تشغيل نظام "تذكرتى" على الأنترنت للحصول على بطاقة المشجع و حجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 و ذلك من خلال الأتصال بشبكة الأنترنت العالمية. و يأتى هذا النظام مستخدما أحدث التقنيات و تطبيقات الحجز الألكترونى عالميا.





‎وللقيام بحجز التذاكر الكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة يلزم تسجيل بيانات المشجع و حصوله على بطاقة المشجع Fan ID والتى تتيح له حجز التذاكر. كما ان بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الأستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التى تم حجزها.





‎سهولة النظام تأتى فى خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع "تذكرتى" www.tazkarti.com و اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل و بأدخاله فى الخانة الظاهرة على الشاشة. يبدأ النظام فى طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومى مع ارفاق ملف لصورة شخصية و ملف لصورة من بطاقة الرقم القومى.





‎و يبدأ النظام فى التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة و هو الأمر الذى بدأت الأنظمة العالمية لأدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم فى استخدامها لضمان أمان المشجعين فى الملاعب و ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو ايميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع "Fan ID" و كلمة المرور على النظام و بذلك يتم التسجيل بنجاح.





‎بعدما يدخل المشجع على النظام بأستخدام بطاقة المشجع و كلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التى يرغب الحجز بها و يختار الدرجة التى يود الجلوس بها و مكان جلوسه للتشجيع. و يتيح النظام الدفع بأستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. و يتم الدفع الكترونيا ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع و كذلك التذكرة التى قام بحجزها من خلال منافذ الطرح الآتية:









‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولي









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‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة: (جميع مراكز الشباب الاتية ( مركز شباب الجزيرة مركز شباب الاولمبي بالمعادي - نادي مناخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعليه - الحي السادس باكتوبر - نادي اصحاب الجياد بسموحة - نادي الشمس -





‎وخصصت تذكرتى خطأ ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355



