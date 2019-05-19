قيادي حوثي يعتدي على عمال إغاثة في إب
الأحد 19/مايو/2019 - 01:37 م
وكالات
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اعتدى القيادي الحوثي ووكيل محافظة إب اليمنية
المعين من الانقلابيين، أشرف المتوكل على عمال إغاثة ومنع توزيع مساعدات غذائية.
ونقل موقع "نيوزيمن" اليوم الأحد
عن شهود عيان قولهم، إن "عمالاً في هيئة الإغاثة فوجئوا، أمس السبت، باقتحام المتوكل
ومرافقيه مدرسة دارس بمدينة إب وباشروا العمال وأحد أفراد الحراسة بالضرب والشتائم".
ونسب الشهود إلى القيادي الحوثي ومرافقيه
صياحهم بالعمال لإيقاف توزيع سلات غذائية رمضانية مقدمة من منظمات دولية عبر الهيئة
التابعة للحوثيين.
وأفاد أحد العاملين أن المتوكل كثيراً ما
يتدخل في توزيع المساعدات على وقع خلافات سابقة بشأن تقاسم المساعدات مع مسؤول الهيئة
في المحافظة.
وأضاف إن "الاعتداء شمل مركزي توزيع سلال غذائية من قبل الهيئة في مدرستي دارس ومصعب".
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