خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء بمجلس الإفتاء الإماراتي





استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن بيّه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.





ونقل رئيس مجلس الإفتاء لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.





وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.



