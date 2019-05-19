ترحيل الوافد صاحب فيديو "ريال مكافأة" لعاملتين سعوديتين مقابل تنظيف المحل
الأحد 19/مايو/2019 - 01:17 م
الفجر السعودي
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قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ترحيل وانهاء عقد الوافد اللبناني الجنسية صاحب مقطع الفيديو المتداول حول توجيه مواظفات مواطنات لنظافة الموقع مقابل توزيع مبالغ نقدية .
وقالت الوزارة في بيان عبر موقع ” تويتر ” انها قامت برصد الحالة واخذ اقوال الموظفات واتضح مخالفة مدير شركة التجزئة اللبناني لأحكام المادة 61 من النظام ، الخاصة بمعاملة الموظفين بحترام وعدم المساس بكرامتهم .
واكدت الوزارة انها ” سوف توقع العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله ” .
كما دعت الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات او اي مخالفة عن طريق تطبيق معًا للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة .
وكان المقطع قد أثار غضب الكثيرين بعد ان ظهر المدير وهو يتعمد اهانة فتاتين موظفتين بتوجيههن إلى تنظيف الموقع مقابل “ريال مكافأة ”.
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