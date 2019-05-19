ترحيل الوافد صاحب فيديو "ريال مكافأة" لعاملتين سعوديتين مقابل تنظيف المحل

قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ترحيل وانهاء عقد الوافد اللبناني الجنسية صاحب مقطع الفيديو المتداول حول توجيه مواظفات مواطنات لنظافة الموقع مقابل توزيع مبالغ نقدية .





وقالت الوزارة في بيان عبر موقع ” تويتر ” انها قامت برصد الحالة واخذ اقوال الموظفات واتضح مخالفة مدير شركة التجزئة اللبناني لأحكام المادة 61 من النظام ، الخاصة بمعاملة الموظفين بحترام وعدم المساس بكرامتهم .





واكدت الوزارة انها ” سوف توقع العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله ” .





كما دعت الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات او اي مخالفة عن طريق تطبيق معًا للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة .



