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البابا تواضروس يرد على زيارته لأول مرة لقاعدة محمد نجيب العسكرية

الأحد 19/مايو/2019 - 01:15 م
البابا تواضروس يرد على زيارته لأول مرة لقاعدة محمد نجيب العسكرية
البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
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ماريان ناجى
 
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أجاب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في حواره لإحدى القنوات في سياق زيارته الرعوية الحالية لألمانيا على السؤال الآتي: نقلت مواقع الأخبار والنشرات الأجنبية مشاركة قداستك في إجراءات التفتيش بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأفرع وقادة الجيش فما هو انطباعك عن المشاركة؟.

فقال البابا: كانت الدعوة بحضور وتشريف السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وهذه كانت أول مره أذهب لقاعدة عسكرية، وكان ذلك في حضور كبير مثلما ذكرت وأيضًا المحافظين.

تابع البابا تواضروس: والشئ الجميل وجود بعض طلبة الجامعة يأتون لكي يوجد تواصل بين الجيش والشرطة والشعب وكل قطاعات الجمهورية هذه قاعدة يفتخر بها كل مصري وكان في تفتيش حرب قام بها الرئيس مع عدد كبير زارها وشرحوا لنا على أرض الواقع وهي فخر لكل مصري شئ عظيم.

وأضاف البابا: وبعد هذا وجدت فرصة لتناول الطعام مع أكثر من ألف شخص كمائدة محبة بين كل الحضور في حضور وتشريف رئيس الجمهورية.
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