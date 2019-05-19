الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايي لمباراة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز الفني أن جونيور أجايي شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.