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12 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة السويس

الأحد 19/مايو/2019 - 11:54 ص
12 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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أدى 12 ألف طالب بجامعة السويس، امتحانات آخر العام والتي بدأت اليوم وتنتهي الشهر المقبل بجميع الكليات.

وأكد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، على أن الجامعة وفرت كافة التجهيزات والإمكانيات لسير الامتحانات بشكل طبيعي دون وجود معوقات.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفية له اليوم، ان جميع الطلاب استلموا ارقام جلوس الخاصة بهم والايميلات الخاصة لمعرفة النتيجة من خلال موقع الجامعة.
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