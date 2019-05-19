مسلسل ابو جبل الحلقة 13.. أحداث وتفاصيل مثيرة

حقق مسلسل "ابو جبل" نجاحا كبيرا وتصدر مسلسل ابو جبل الحلقة 13 تريند جوجل اليوم، وهذا بعد تفاعل معظم المشاهدين مع الحلقة، حيث شهدت الحلقة 13 من مسلسل ابو جبل تفاصيل وأحداث مثيرة؟





مسلسل ابو جبل الحلقة 13

وشهد مسلسل أبو جبل الحلقة 13، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حول تقديم "وجيه" محمود البزاوي إيصالات الآمانة للنيابة وتم القبض على "سعد" دياب، بسبب الإيصالات، لذلك قرر "حسن" مصطفى شعبام، أن يذهب إلى وجيه ويتفق معه على أن يخرج سعد من السجن في مقابل أنه سوف يتنازل له عن الشركة.





كما جاء ضمن أحداث مسلسل ابو جبل الحلقة 12 الماضية، أن وجيه ينفذ إتفاقه مع سعد ويذهب ألى قسم الشرطة، ويتنازل عن المخرج، ويتم الإفراج عن سعد، وينتهي مسلسل ابو جبل الحلقة 12 بذهاب وجيه إلى شركة حسن، ويقول له انه نفذ الأتفاق ويتنظر حصوله عن تنازله عن الشركة مقل ما أتفق معه، ليقول حسن له هتنازل بعد ما ترد على كيف حصلت على مفتاح منزلي، ليكون بذلك بيوجه له أتهام بما حدث له، وتنتهي مسلسل ابو جبل الحلقة 12 على ذلك، وينتظر الجميع عرض مسلسل ابو جبل الحلقة 13، مساء اليوم، حتى يتابع ما سيحدث بها.