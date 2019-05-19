وداعا للشيب نهائيا بهذه الخلطة المذهلة

يعتبر الشعر الأبيض أو ما يعرف بالشيب مشكلة مؤرقة للكثير من الناس وخصوصاً للفتيات، فهو بمثابة كابوس يداهم البعض حتى في سنٍ مبكر من العمر، نتيجة لخليط من العوامل البيئية والنفسية والصحية التي تترك آثارها المباشرة على الشعر، فتؤدي إلى مشاكل متعددة كالتساقط أو الخشونة.





أسباب ظهور الشيب

التقدم في العمر والوراثة

التعرض المتكرر للضغوطات النفسية والتوترات العصبية.

الإصابة بفقر الدم ” الأنيميا ” الناتجة عن قلة بعض المعادن أو الفيتامينات والأحماض الأمينية المغذية للشعر؛ مثل قلة الحديد أو النحاس أو الأوميغا 3 في النظام الغذائي اليومي. الإصابة بأمراض أخرى كمرض الغدة الدرقية أو الورم العصبي الليفي أو مشاكل التصلب وغيرها.





وصفة طبيعية لعلاج الشيب نهائياً :

المكونات

زيت الزيتون

الخل الأبيض

مطحون الحلباء

العسل الأبيض





المقادير وطريقة التحضير

يتم احضار ايناء نظيف ويوضع به ثلاث ملاعق من زيت الزيتون .

إضافة ملعقة كبيرة من العسل

وضع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

يضاف إلى الخليط ملعقتين من الخل الأبيض ويقلب الخليط على نار هادئة ولمدة خمس دقائق إلى أن يتجانس مع بعضه ونركه ليدفأ قليلا .





طريقة الاستعمال

يتم وضعه على الشعر لمدة ربع ساعة مرة كل يوم لمدة اسبوعين وسوف يتم التخلص الشيب نهائيا بإذن الله، للتخلص من رائحة الحلباء يتم وضع القليل من زيت جوز الهند على الشعر فيقضي على الرائحة على الشعر .