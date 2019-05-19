علي جمعة يوضح كيف تكون كفالة اليتيم ومتى تنتهي
الأحد 19/مايو/2019 - 10:19 ص
رقية جمال
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وجه شخص تساؤل للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قائلاً: "لدينا مشروع كفالة الأيتام بالكويت ونريد رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟ أي ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيما؟".
وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن كفالة اليتيم تكون حتى تخرجه من التعليم.
وأكد، أن الكفالة تبدأ مع الطفل اليتيم منذ أول يوم، وتنتهي كفالة هذا الإنسان حين يبلغ مبلغ الاستقلال، وفي عصرنا هذا يبلغ مبلغ الاستقلال حينما ينتهي من دراسته، أو يتعلم مهنة وحرفة يقوم بها.
وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن كفالة اليتيم تكون حتى تخرجه من التعليم.
وأكد، أن الكفالة تبدأ مع الطفل اليتيم منذ أول يوم، وتنتهي كفالة هذا الإنسان حين يبلغ مبلغ الاستقلال، وفي عصرنا هذا يبلغ مبلغ الاستقلال حينما ينتهي من دراسته، أو يتعلم مهنة وحرفة يقوم بها.
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