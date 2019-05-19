ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند

الأحد 19/مايو/2019 - 10:01 ص
انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند
الانتخابات فى الهند
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

بدأت منذ قليل المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية فى الهند، حيث اصطف الناخبون الهنود فى طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة فى ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد اليوم الأحد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيفوز بفترة ثانية.

 

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل والتى سيبدأ فرز الأصوات فيها يوم الخميس.

 

وبدأت الانتخابات التى جرت على مدى 39 يوما فى أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوترات مع باكستان المجاورة والتى استغلها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودى كى يركز حملته على الأمن القومي.

 

Advertisements
المزيد عن: انطلاق المرحلة الأخيرة الهند الانتخابات فى الهند
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا